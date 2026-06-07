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Roland Garros, Russell Crowe tifa Zverev: “Forza Sascha”

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(Adnkronos) –
Il gladiatore contro Flavio Cobolli. Oggi, domenica 7 giugno, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev nell'ultimo atto dello Slam di Parigi. Il tedesco potrà contare su un tifoso speciale, ovvero Russell Crowe, attore che ha interpretato Massimo Decimo Meridio nello storico film di Ridley Scott. "Sascha, sappiamo che farai del tuo meglio, buona fortuna", ha detto Crowe pubblicando un messaggio per Zverev sui propri profili social. L'attore ha mostrato anche una pallina griffata Roland Garros e fatto capire per chi tiferà nella finale che regalerà, a uno tra il tedesco e Cobolli, il primo titolo Slam della carriera.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Giugno 2026

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