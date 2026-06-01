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Roland Garros, paura per raccattapalle: Svajda lo colpisce, cos’è successo

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(Adnkronos) –
Zachary Svajda colpisce un raccattapalle al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista americano ha sfidato l'azzurro Flavio Cobolli negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Durante il secondo set, una risposta sbagliata è finita addosso a un ball boy che si trovava appena sotto il seggiolone. Succede tutto nei primi game del secondo set. Cobolli serve da sinistra, Svajda prova a rispondere ma il suo rovescio è fuori misura e finisce per colpire sul fianco un raccattapalle. L'americano si è avvicinato al ragazzo, che lo ha però tranquillizzato alzando il pollice. Pochi secondi dopo, quando è entrato in azione recuperando una pallina al centro del campo, il raccattapalle ha strappato gli applausi del pubblico del Philippe-Chatrier.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Giugno 2026

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