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Roland Garros, Paul polemico: “I finalisti non dovrebbero avere trofeo”

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(Adnkronos) –
Tommy Paul 'polemico' a Roland Garros 2026. Il tennista statunitense, numero 21 del mondo, atteso oggi, lunedì 25 maggio, dal primo turno dello Slam parigino, ha le idee molto chiare quando pensa a cosa cambierebbe del mondo del tennis. "Se c'è qualcosa di unico del tennis è l'assenza dell'orologio. Non finisce il match finché non è finita", ha detto in conferenza stampa, ma non solo. "Ma se dovessi cambiare qualcosa, credo che i finalisti non dovrebbero ricevere il trofeo", ha detto Paul, "fare la cerimonia e non parlare con nessuno. Non so in quanti altri sport accada ciò, ma se dovessi scegliere cambierei questo". Paul è fresco di una finale raggiunta, ma persa. Nell'Atp 500 di Amburgo, lo scorso anno vinto da Flavio Cobolli, il tennista americano è arrivato fino all'ultimo atto riuscendo a battere Alex De Minaur in semifinale, ma è stato superato, a sorpresa, dal giovane peruviano Ignacio Buse, dovendosi quindi accontentare proprio del trofeo 'minore'.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Maggio 2026

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