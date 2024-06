Roland Garros, Paolini e Errani in finale doppio femminile

(Adnkronos) – Sara Errani e Jasmine Paolini in finale nel doppio femminile al Roland Garros. La coppia azzurra, testa di serie numero 11, in semifinale supera l'ucraina Marta Kostyuk e la romena Elena-Gabriela Ruse sul campo Simonne-Mathieu per 1-6, 6-4, 6-1 in 2h01'. In finale, le italiane attendono la coppia vincente della seconda semifinale tra Dolehide/Krawczyk e Gauff/Siniakova. Paolini conquista così la seconda finale a Parigi. L'azzurra, che nel prossimo ranking Wta volerà al settimo posto, domani sarà impegnata nella finale del singolare femminile contro la polacca Iga Swiatek, numero 1 del mondo a caccia del terzo trionfo consecutivo sulla terra rossa francese. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Giugno 2024