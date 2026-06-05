Roland Garros, oggi Zverev-Mensik – Diretta

(Adnkronos) – È il giorno delle semifinali del Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, Alexander Zverev sfida Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Parigi, con il vincente che se la vedrà in finale con uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il tedesco arriva al match dopo aver eliminato Bonzi, Machac, Halys, De Jong e Jodar, mentre Mensik ha superato Draguet, Navone, De Minaur, Rublev e Fonseca. Il vincente della sfida affronterà in finale uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Giugno 2026