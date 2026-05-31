Attualità

Roland Garros, oggi Zverev-De Jong – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Caccia ai quarti per Alexander Zverev. Oggi, domenica 31 maggio, il tennista tedesco sfida Jesper de Jong – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Zverev arriva dalla vittoria nell'ultimo turno contro Halys, mentre De Jong ha battuto, a sorpresa, Khachanov.  In caso di passaggio del turno, Zverev affronterà nei quarti il vincente di Jodar-Carreno Busta.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Incidenti a Fiumicino e Santa Severa, morti due motociclisti

24 minuti fa

Jodar, ancora polemiche: non dà la mano a bambina al Roland Garros

27 minuti fa

Piazza di Siena da record, 77mila spettatori per l’edizione del Centenario e boom social

33 minuti fa

Giornata senza tabacco, Aiom: “Un paziente su 10 continua a fumare”

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio