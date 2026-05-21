Roland Garros, oggi sorteggio: orario, avversari Sinner e dove vederlo in tv

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Jannik Sinner scopre i tutti i possibili avversari al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 21 maggio, va in scena il sorteggio – in diretta tv e streaming – del tabellone principale dello Slam parigino. Il tennista azzurro arriva al torneo dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia, mentre lo scorso anno, nella finale del Roland Garros, è stato battuto da Carlos Alcaraz, assente per infortunio, al termine di una partita-maratona terminata al quinto set. Parigi è il vero grande obiettivo di Sinner, che vincendo completerebbe, a soli 24 anni, il Career Grande Slam, già siglato dal rivale spagnolo con la vittoria degli Australian Open lo scorso gennaio. Sinner arriva al Roland Garros da testa di serie numero 1 e potrà trovare la seconda, ovvero Alexander Zverev, soltanto in finale. Possibile semifinale invece contro Novak Djokovic o Felix Auger-Aliassime, mentre ai quarti potrebbe incrociare Ben Shelton, Daniil Medvedev, già avversario nella semifinale di Roma, Taylor Fritz o Alex De Minaur. Agli ottavi invece l'azzurro potrebbe sfidare Casper Ruud, battuto in finale agli Internazionali, Luciano Darderi, Karen Khachanov o Valentin Vacherot. Non ci sarà per infortunio Lorenzo Musetti. Nei primi turni invece i 'pericoli' per Sinner si chiamano Matteo Berrettini, Tomas Machac, Martin Landaluce e Jaume Munar. Il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros è in programma oggi, giovedì 21 maggio, alle ore 14. Si potrà seguire in diretta televisiva, tramite smart tv, su Discovery+, mentre in streaming si potrà vedere sull'app e la piattaforma streaming di Discovery+ e HBO Max.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026