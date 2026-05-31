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Roland Garros, oggi Fonseca-Ruud – Diretta

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(Adnkronos) – Big match al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 31 maggio, Joao Fonseca sfida Casper Ruud – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Il brasiliano arriva al match dopo la vittoria in rimonta contro Djokovic, mentre il norvegese ha battuto, sempre rimontando in cinque set, Paul.  Il vincente di questa sfida affronterà uno tra Mensik e Rublev. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Maggio 2026

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