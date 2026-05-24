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Roland Garros, oggi Djokovic – Mpetshi Perricard: il match in diretta

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(Adnkronos) – Novak Djokovic debutta oggi al Roland Garros nel match serale di domenica 24 maggio. Il serbo, numero 3 del tabellone, al primo turno affronta il francese Giovanni Mpetshi Perricard nel primo confronto diretto. Il 39enne di Belgrado va a caccia del 25esimo titolo Slam della sua straordinaria carriera. Djokovic inizia l'avventura a Parigi dopo un periodo di stop e senza match giocati sulla terra rossa europea.  Il vincente affronta al secondo turno uno tra il boliviano Hugo Dellien e il francese Valentin Royer. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Maggio 2026

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