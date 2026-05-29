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Roland Garros, oggi Djokovic-Fonseca – Diretta

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(Adnkronos) –
Novak Djokovic torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il serbo affronta il brasiliano Joao Fonseca – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del torneo parigino. Il serbo è reduce dalla vittoria nel secondo turno contro il francese Valentin Royer, mentre il sudamericano ha avuto la meglio su Dino Prizmic.   In caso di passaggio del turno, Djokovic affronterà il vincente di Ruud-Paul.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Maggio 2026

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