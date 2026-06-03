Roland Garros, oggi Cobolli-Auger Aliassime – Diretta

(Adnkronos) –

Flavio Cobolli torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, il tennista azzurro sfida il canadese Felix Auger-Aliassime – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Parigi. Cobolli arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu, Tien e Svajda, mentre Auger-Aliassime ha superato Altmaier, Burruchaga, Nakashima e Tabilo. In caso di passaggio del turno, Cobolli sfiderà in semifinale il vincente di Berrettini-Arnaldi.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Giugno 2026