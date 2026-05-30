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Roland Garros, il programma di oggi: da Sabalenka a Berrettini, i match di sabato 30 maggio e dove vederli

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(Adnkronos) – Giornata 7 del Roland Garros 2026. Oggi, sabato 30 maggio, si giocano i match della settima giornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni saranno soprattutto le sfide degli azzurri Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, ma anche la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, impegnata contro l'austriaca Kasatkina. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma di oggi al Roland Garros 2026:  
Campo Philippe-Chatrier
 
Ore 12
 Singolare Maschile 
🇮🇹 F. Cobolli (10) vs 🇺🇸 L. Tien (18)
 A seguire Singolare Femminile 🇫🇷 D. Parry vs 🇺🇸 A. Anisimova (6) 
Non prima delle 16
 Singolare Femminile 🇺🇸 C. Gauff (4) vs 🇦🇹 A. Potapova (28) 
Non prima delle 20:15
 Singolare Maschile 🇨🇦 F. Auger-Aliassime (4) vs 🇺🇸 B. Nakashima (31) 
Campo Suzanne-Lenglen
 
Ore 11
 Singolare Femminile 🇺🇸 I. Jovic (17) vs 🇯🇵 N. Osaka (16) A seguire Singolare Femminile A. Sabalenka (1) vs 🇦🇺 D. Kasatkina 
A seguire
 Singolare Maschile 🇫🇷 M. Kouame vs 🇨🇱 A. Tabilo 
A seguire
 Singolare Maschile 🇵🇹 J. Faria vs 🇺🇸 F. Tiafoe (19) Campo Simonne-Mathieu 
Ore 11
 Singolare Femminile 🇬🇷 M. Sakkari vs 🇵🇱 M. Chwalinska 
Non prima delle 13
 Singolare Maschile 
🇮🇹 M. Berrettini vs 🇦🇷 F. Comesana
 A seguire 
Singolare Femminile
 🇨🇦 V. Mboko (9) vs 🇺🇸 M. Keys (19) Campo 14 
Ore 11
 Singolare Maschile 🇦🇷 F. Cerundolo (25) vs 🇺🇸 Z. Svajda A seguire
 Singolare Femminile A. Kalinskaya (22) vs 🇨🇴 C. Osorio A seguire Singolare Maschile 
🇮🇹 M. Arnaldi vs 🇧🇪 R. Collignon
 Campo 7 
Non prima delle 12
 Singolare Femminile D. Shnaider (25) vs 🇺🇦 O. Oliynykova 
A seguire
 Singolare Maschile 🇦🇷 J.M. Cerundolo vs 🇪🇸 M. Landaluce Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Maggio 2026

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