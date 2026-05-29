Roland Garros, il programma di oggi: da Djokovic a Zverev, i match di giornata e dove vederli

(Adnkronos) – Giornata 6 del Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, si giocano i match della sestagiornata dello Slam francese. A catalizzare le attenzioni sarà soprattutto la sfida tra l'ex numero uno del ranking Atp Novak Djokovic contro il talento brasiliano Joao Fonseca, ma in campo ci sarà anche il numero 3 Alexander Zverev. Ecco orario dei match e dove vederli in tv e streaming. Ecco il programma di oggi al Roland Garros:

COURT PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 12

M. Linette (POL) – I. Swiatek (POL)[3] M. Andreeva (RUS) [8] – M. Bouzkova (CZE) [27]

non prima delle 15:30

J. Fonseca (BRA) [28] – N. Djokovic (SRB) [3]

non prima delle 20:15

Q. Halys (FRA) – A. Zverev (GER) [2]

COURT SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11

N. Borges (POR) – A. Rublev (RUS) [11]

non prima delle 13

J. Teichmann (SUI) – K. Muchova (CZE) [10] E. Svitolina (UKR) [7] – T. Korpatsch (GER) C. Ruud (NOR) [15] – T. Paul (USA) [24]

COURT SIMONNE-MATHIEU – dalle ore 11

M. Kostyuk (UKR) [15] – V. Golubic (SUI) A. Michelsen (USA) – R. Jodar (ESP) [27] A. De Minaur (AUS) [8] – J. Mensik (CZE) [26] P. Stearns (USA) – B. Bencic (SUI) [11]

COURT 14 – dalle ore 11

T. Tirante (ARG) – P. Carreno Busta (ESP) S. Sierra (ARG) – S. Cirstea (ROU) [18] K. Khachanov (RUS) [13] – J. De Jong (NED)

COURT 7 – dalle ore 11

X. Wang (CHN) – Y. Starodubtseva (UKR)

COURT 6 – dalle ore 11

Y.Bhambri/M. Venus – S.Bolelli/A.Vavassori (ITA) – ultimo match Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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Pubblicato il 29 Maggio 2026