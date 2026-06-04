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Roland Garros, Errani-Vavassori campioni in doppio misto

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(Adnkronos) – Altro trionfo del tennis italiano. Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano la coppia regina del doppio misto conquistando il Roland Garros oggi, giovedì 4 giugno. I due azzurri si sono imposti per il secondo anno di fila sulla terra francese, nel secondo Slam del 2026, battendo in finale la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 nel super tiebreak. Per Sara e Andrea si tratta del quarto Slam conquistato dopo Us Open nel 2024 e nel 2025 e Roland Garros nel 2025 e ora nel 2026. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Giugno 2026

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