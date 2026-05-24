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Roland Garros, Djokovic vince e… balla

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Novak Djokovic balla al Roland Garros 2026. Oggi, domenica 24 maggio, il tennista serbo ha battuto il francese Giovanni Mpetshi Perricard al primo turno dello Slam parigino, a cui arrivava dopo l'eliminazione all'esordio degli Internazionali d'Italia. Per festeggiare il ritorno alla vittoria, che mancava dallo scorso marzo, Djokovic ha esultato a modo suo. Al momento dell'intervista dal campo è partito il Nole show: "Non sono andato male no?", ha detto il serbo provocando le risate del pubblico e poi esibendosi in una vera e propria danza della vittoria. Djokovic ha abbassato lo sguardo, fatto una smorfia e mosso il bacino coordinandosi con le braccia, in una scena che ha divertito in primis Nole stesso.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Maggio 2026

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