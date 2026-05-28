Roland Garros, Djokovic litiga con giornalista: “Non mi piace tuo commento”

(Adnkronos) –

Novak Djokovic litiga con un giornalista al Roland Garros 2026. Il tennista serbo ha battuto il francese Valentin Royer nel secondo turno dello Slam di Parigi, in una partita terminata dopo quattro set e che non ha risparmiato qualche momento di nervosismo. Da un battibecco tra i due giocatori in campo ci si è spostati in sala stampa, dove Djokovic ha risposto stizzito a una domanda di un giornalista. "Ciao Novak. Hai disputato due partite, entrambe ragionevolmente lunghe…", ha esordito il giornalista nella conferenza stampa post match, facendo subito innervosire Nole: "Ragionevolmente lunghe…". Pronta la spiegazione del reporter: "Non sono state partite di 5 ore, ma hai passato un bel po' di tempo in campo. Come ti senti riguardo al tuo livello e alla tua forma fisica?". "Non so se mi piace o se sono d'accordo con il tuo commento: ‘ragionevolmente lunghe’. Quando giochi una partita di tre ore e mezza sulla terra, è lunga e molto estenuante, almeno secondo me. Quindi sì, fisicamente ho speso un bel po' di energia in una giornata molto calda. Condizioni molto difficili", ha risposto stizzito Djokovic, "ovviamente è stata colpa mia non aver chiuso in tre set. Ero in vantaggio di un break due volte nel terzo, avevo un match point. È stata una partita molto molto dura".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Maggio 2026