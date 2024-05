Roland Garros, Djokovic avanza al 3° turno

(Adnkronos) – Novak Djokovic avanza al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 63 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-2 in due ore e quattro minuti. Djokovic è in lotta con l'azzurro Jannik Sinner per la prima posizione del ranking mondiale. Al vincitore di 24 titoli del Grande Slam potrebbe non bastare confermarsi campione a Parigi se l'altoatesino arrivasse in finale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Maggio 2024