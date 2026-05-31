Roland Garros, da Swiatek e Zverev a Ruud-Fonseca: programma di oggi e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Iniziano gli ottavi di finale Roland Garros 2026. Oggi, domenica 31 maggio, si giocano i match dell'ottava giornata dello Slam di Parigi – in diretta tv e streaming. Nel tabellone femminile occhi puntati su Iga Swiatek, mentre in quello maschile scende in campo il grande favorito per la vittoria finale, Alexander Zverev, con la sessione serale che vedrà affrontarsi Joao Fonseca, mattatore di Novak Djokovic, e Casper Ruud. Ecco il programma completo. Ecco il programma di oggi al Roland Garros 2026:

Campo PHILIPPE-CHATRIER – dalle ore 11:00

Marta KOSTYUK (UKR) [15] – Iga SWIATEK (POL) [3] Elina SVITOLINA (UKR) [7] – Belinda BENCIC (SUI) [11] Non prima delle ore 15:30 Jesper DE JONG (NED) – Alexander ZVEREV (GER) [2] Non prima delle ore 20:15 Casper RUUD (NOR) [15] – Joao FONSECA (BRA) [28]

Campo SUZANNE-LENGLEN – dalle ore 11:00

Sorana CIRSTEA (ROU) [18] – Xiyu WANG (CHN) Rafael JODAR (ESP) [27] – Pablo CARRENO BUSTA (ESP) Mirra ANDREEVA [8] – Jil TEICHMANN (SUI) Jakub MENSIK (CZE) [26] – Andrey RUBLEV [11] Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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Pubblicato il 31 Maggio 2026