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Roland Garros, Cobolli-Zverev in finale: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha raggiunto l'ultimo atto dello Slam di Parigi senza scendere in campo a causa del ritiro di Matteo Arnaldi, colpito da un virus nelle ore precedenti alla semifinale. Zverev invece ha battuto il ceco Jakub Mensik nel match della sessione diurna del Philippe-Chatrier, vinto in quattro set con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e 59 minuti di gioco. Cobolli arriva all'appuntamento dopo aver eliminato Pellegrino, Wu, Tien, Svajda, Auger-Aliassime e Arnaldi, mentre Zverev ha superato Bonzi, Machac, Halys, De Jong, Jodar e Mensik.  La finale tra Cobolli e Zverev è in programma domani, domenica 7 giugno alle ore 15. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con il tedesco che conduce il parziale 3-1. Nell'ultimo incrocio a vincere è stato Zverev, che ha superato Cobolli in due set nei quarti di finale dell'ultimo Masters 1000 di Madrid.  La finale del Roland Garros Cobolli-Zverev sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv, ma anche in chiaro sul NOVE. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Giugno 2026

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