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Roland Garros, cade un altro big: Shelton eliminato

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(Adnkronos) –
Cade un altro big al Roland Garros 2026. Dopo Jannik Sinner, oggi, giovedì 28 maggio, anche Ben Shelton è stato eliminato dallo Slam di Parigi, arrendendosi a Raphael Collignon in tre set con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-4 al termine di una partita controllata dal belga e in cui l'americano non è riuscito a sfruttare la sua arma migliore, il servizio. Dopo un primo set equilibrato Collignon riesce a strappare in risposta, mettendo in difficoltà Shelton e piazzando il break decisivo per prendersi il primo set 6-4. L'equilibrio domina anche nel secondo parziale, dove però l'americano incappa in qualche errore di troppo cedendo 7-5. Demoralizzato, Shelton cede rapidamente la battuta ancora una volta, permettendo a Collignon di andare avanti nel terzo set e di conquistare il parziale con un altro 6-4, chiudendo così i conti ed eliminando il numero cinque del mondo.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Maggio 2026

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