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Roland Garros, Bertolucci ‘boccia’ l’outfit di Sinner: “L’anno scorso sembrava un benzinaio, ora…”

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(Adnkronos) –
Paolo Bertolucci 'boccia' l'ultimo completo indossato da Jannik Sinner, nel suo match d'esordio al Roland Garros 2026: "L'anno scorso con quello verde sembrava un benzinaio, quest'anno non lo so. La maglietta non è niente di che, niente di originale. I pantaloncini danno l'impressione che se la sia fatta addosso. Non mi piace quell'effetto".  L'ex campione azzurro ha detto la sua sul kit del numero uno nel match d'esordio a Parigi, vinto contro Tabur, anche con un riferimento allo sponsor tecnico: "Sento dire che Jannik deve passare a un marchio italiano, ma ha un contratto per altri dieci anni…".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Maggio 2026

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