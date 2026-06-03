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Roland Garros, Berrettini perplesso nel match contro Arnaldi: cos’è successo con l’arbitro

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(Adnkronos) – Curioso episodio nel corso del match dei quarti di finale del Roland Garros tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi oggi, mercoledì 3 giugno. Nel corso dell'ottavo game del primo set, Berrettini è stato fermato per due volte consecutive dal giudice di sedia per un fallo di piede durante il turno di battuta.  Berrettini, visibilmente perplesso, si è rivolto prima al suo angolo e poi, dopo la spiegazione data dall'arbitro, ha annullato nel corso del gioco ben 5 palle break, riuscendo a tenere il servizio al termine di un 'game-fiume', da 16 minuti.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Giugno 2026

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