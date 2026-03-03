Rogoredo, Carmelo Cinturrino risultato negativo a test tossicologici

(Adnkronos) – Sono risultati negativi i test tossicologici effettuati su Carmelo Cinturrino, l’assistente capo del commissariato Mecenate, fermato il 9 febbraio per l’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso durante la sparatoria a Rogoredo, a Milano, lo scorso 26 gennaio. Lo si apprende fa fonti qualificate. Intanto i quattro poliziotti indagati per omissione di soccorso e favoreggiamento in relazione ai fatti sono stati assegnati ad altri incarichi non operativi al di fuori del commissariato di Mecenate dove prestavano servizio, su disposizione del questore di Milano, Bruno Megale. I quattro agenti trasferiti sono quelli che il pomeriggio del 26 gennaio erano impegnati in un controllo anti-droga nel boschetto di Rogoredo, insieme a Cinturrino. I quattro, indagati dal pm Giovanni Tarzia per favoreggiamento e omissione di soccorso, sono stati assegnati in uffici non operativi della Questura di Milano. Sulla loro destinazione vige il massimo riserbo, quello che è certo è che non presteranno più servizio al commissariato Mecenate. Ed è possibile che a questi quattro trasferimenti ne seguiranno altri, con il prosieguo delle indagini, che mirano a far luce non solo sull'omicidio di Mansouri e sul successivo tentativo di messinscena, ma in generale sulla condotta di Cinturrino, in forze al commissariato Mecenate dal 2010.

Pubblicato il 3 Marzo 2026