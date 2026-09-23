Rogo di residui vegetali, denunciati i responsabili

Sono stati individuati dalla Polizia Locale di San Severo, i presunti responsabili del rogo agricolo i cui fumi, nella serata di domenica, avevano raggiunto il centro abitato provocando preoccupazione tra i cittadini. Gli agenti sono risaliti a un terreno nell’agro sanseverese dove sono stati scoperti undici cumuli di residui

vegetali dati alle fiamme. I gestori del fondo sono stati identificati e sanzionati, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilita’ penali. Le indagini sono scattate nella serata di domenica 20 settembre, dopo che fumo e fumaggine provenienti dalle campagne avevano invaso alcune zone della citta’. La combustione sarebbe stata effettuata durante il periodo nel quale e’ vietato bruciare residui agricoli a causa del grave pericolo di incendi. Contestate anche l’omessa custodia e vigilanza del fuoco. Soddisfazione e’ stata espressa dal

commissario straordinario Francesco Cappetta, che ha ringraziato il comandante della Polizia Locale Marco d’Antuoni e gli agenti impegnati nell’operazione. “Desidero esprimere i piu’ elevati sensi di gratitudine – ha dichiarato Cappetta – al comandante e all’intero Corpo di Polizia Locale per la brillante operazione

condotta celermente a termine che ha consentito di individuare i responsabili di un rogo i cui fumi hanno invaso la citta’ di San Severo nella serata di domenica e generato tanta preoccupazione nella cittadinanza”.



Pubblicato il 23 Settembre 2026