Rogo di Peschici, la Procura apre un fascicolo per incendio boschivo

Un fascicolo d’inchiesta, al momento a carico di ignoti, è stato aperto dalla procura di Foggia in merito all’incendio che ha devastato il territorio di Peschici sul Gargano divampato domenica scorsa. Al momento il reato ipotizzato è incendio boschivo e le indagini sono svolte dal reparto carabinieri parco nazionale del Gargano guidato dal tenente colonnello Giuliano Palomba insieme al gruppo carabinieri forestali Foggia. A quanto si apprende, i carabinieri avrebbero già effettuato sequestri, ascoltato oltre una trentina di persone ed effettuato rilievi per risalire all’origine, alla dinamica e alle cause del rogo attraverso segni lasciati dal fuoco sulla vegetazione e sull’ambiente. Il metodo Mef – come spiegato dal tenente colonnello Palomba – “serve a rilevare tracce che il fuoco ha lasciato sul territorio e che potrebbero rivelarsi utili alle indagini”. L’incendio ha provocato la distruzione di oltre 150 ettari di vegetazione, tra macchia mediterranea e pini d’Aleppo, enormi disagi a turisti e bagnanti allontanati dalle strutture, senza danni a persone o cose. Nel corso degli accertamenti sarebbero state elevate anche diverse sanzioni amministrative nei confronti dei proprietari di terreni che non avrebbero rispettato le prescrizioni regionali previste per la pulizia e la messa in sicurezza delle aree. Nessuna pista viene al momento esclusa. Fra le ipotesi passate al vaglio dei carabinieri forestali c’è anche quella relativa alla possibile accensione di fuochi d’artificio nella zona dalla quale si sarebbe propagato l’incendio, circostanza emersa da alcune testimonianze e sulla quale gli investigatori stanno cercando ulteriori riscontri.

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Pubblicato il 29 Luglio 2026