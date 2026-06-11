Rogliani (Sip): “Condizione respiratoria e ambiente vanno di pari passo”

(Adnkronos) – "Quando si parla di salute respiratoria non possiamo prescindere da tutto ciò che respiriamo. L'apparato respiratorio è a diretto contatto con l'ambiente, per cui disgiungere la salute respiratoria da quella ambientale sarebbe sbagliato. E infatti, questo apparato rappresenta benissimo il paradigma del concetto di One health, cioè l'interazione tra salute e ambiente. Un legame che ci impone di avere un atteggiamento onnicomprensivo nell'approccio alle condizioni respiratorie, partendo sicuramente dalla prevenzione e dall'attenzione all'ambiente”. Lo ha detto la presidente della Società italiana di pneumologia (Sip), Paola Rogliani, nel corso del convegno 'Respiriamo il futuro. Tecnologia e sostenibilità per la salute respiratoria’, organizzato oggi alla Camera dei deputati da Chiesi Italia per promuovere un dialogo sinergico tra le istituzioni e il mondo scientifico, con l’obiettivo di definire strategie sostenibili nella gestione delle patologie respiratorie croniche e per il futuro orientamento delle politiche sanitarie. In questo contesto, "l'innovazione tecnologica è un aspetto rilevante nell'approccio alle condizioni respiratorie, perché la sostenibilità riguarda da vicino anche l'innovazione – conclude la presidente Sip – È un tema di grande rilievo che parte dai dispositivi inalatori che utilizziamo nel trattamento dei pazienti, ma che include anche gli smart inhaler e la tecnologia applicata al monitoraggio clinico. Tutto questo aiuta a migliorare l'approccio terapeutico e, in ultima analisi, la salute respiratoria stessa".

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Pubblicato il 11 Giugno 2026