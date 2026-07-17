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Roggero a Bollate: “Pentito? Con il senno di poi, ma bisogna trovarcisi”

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(Adnkronos) – "Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, io penso che dovrebbe mettersi la mano sulla coscienza. Io me l'aspetterei una grazia. Mi sento pentito? Certamente, con il senno di poi. Però bisogna trovarcisi". Lo dice il gioielliere Mario Roggero fuori dal carcere milanese di Bollate dove l'uomo si è presentato dopo essere stato condannato ieri a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo una rapina nell'aprile del 2021. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Luglio 2026

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