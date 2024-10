Roger Waters attacca l’Italia: “Vergogna per aver giocato il match di Nations League con Israele”

(Adnkronos) –

Roger Waters attacca la Nazionale Italiana di calcio per aver giocato contro Israele nel match di Nations League di ieri. L'ex bassista e voce dei Pink Floyd accende la polemica con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui non usa mezzi termini: "Vergogna, vergogna Italia". Il musicista ha poi rincarato la dose, definendo Israele uno "Stato paria" con cui nessuno dovrebbe avere rapporti fino a quando non "si riunirà alla razza umana e non accetterà l'idea dei diritti umani universali per tutti i nostri fratelli e sorelle, compresi quelli tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo". Turbato Waters conclude il video esprimendo la sua indignazione e decidendo di spegnere la televisione, dove sta per iniziare la partita: "Devo spegnere, non posso più guardare". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Ottobre 2024