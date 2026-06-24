Rodi Garganico tra note, spiritualità e mare

La musica come strumento di incontro, contemplazione e valorizzazione del territorio. Prosegue lungo il Gargano il cammino di Enarmonia, la stagione dell’Accademia Filarmonica Melos Aureum che quest’anno coinvolge in un progetto condiviso i Comuni di Vico del Gargano, Ischitella, Cagnano Varano, Peschici, Rodi Garganico e Vieste. Tra le novità dell’edizione 2026 c’è proprio l’ingresso di Rodi Garganico nel circuito della rassegna, che proporrà un calendario di appuntamenti tra luoghi della fede, spazi simbolici della comunità e suggestivi scenari sul mare. L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Rodi Garganico, dell’Associazione Luigi Russo, della Fondazione Monti Uniti di Foggia, dell’Associazione Pervinca – Comunità Laudato Si’ Gargano Nord, del Porto Turistico di Rodi Garganico e della professoressa Rita Sacco. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito. La direzione artistica è affidata al violoncellista Francesco Mastromatteo, affiancato da Ida D’Errico e Luigi Russo, figure che contribuiscono alla crescita culturale del territorio e al consolidamento della rete di collaborazioni che sostiene il progetto.

Il primo appuntamento è in programma il 26 giugno alle 21 nel Santuario della Madonna della Libera con il quartetto di saxofoni dell’Accademia Filarmonica Melos Aureum guidato da Manuel Padula, affiancato da Michele De Crescentis, Giorgia De Santis e Matteo Vecera. Il 5 luglio alle 20 la chiesa di San Nicola ospiterà invece l’Orchestra d’archi Melos Aureum diretta dal maestro Gianmichele D’Errico, con la partecipazione di Michele Castelluccia, Michele De Crescentis e Benedetta Castelluccia.

Il 9 luglio alle ore 21.00, sempre nella Chiesa di San Nicola, suonerà il quartetto di clarinetti “Melos”, composto da Michele Castelluccia, Ernesto Maiorano, Mario Manicone e Michele Augelli, strumentisti e didatti che continuano a nutrire la proposta culturale e la crescita del territorio garganico.

Il 29 agosto alle ore 20.00, ancora nella Chiesa di San Nicola, l’Orchestra da Camera “Melos Aureum” chiuderà il programma concertistico serale, confermando il livello artistico della formazione e il suo ruolo centrale nel progetto Enarmonia.

Infine, tornano con tutta la forza poetica della presenza del mare gli amatissimi concerti all’alba nella Piazza del Mare del Porto Turistico di Rodi Garganico: il 3 luglio alle ore 04.45 risuoneranno le note avvolgenti del duo violoncello e chitarra composto da Francesco Mastromatteo e Noemi Passiatore, mentre il 30 agosto alle ore 05.45 si saluterà il mese estivo con Maria Saveria Mastromatteo e Francesco Mastromatteo, duo di “garganici doc” acclamati in Italia, USA e Nord Europa.

“Rodi Garganico accoglie Enarmonia con una sensibilità che ci permette di intrecciare musica, luoghi sacri e paesaggi marini in un’unica narrazione – afferma il presidente dell’Accademia, Giovanni Caruso -. I concerti serali e quelli all’alba sono momenti che superano la semplice esecuzione: diventano incontri con la bellezza, con il silenzio, con la comunità”



Pubblicato il 24 Giugno 2026