Rod Stewart annulla le date del tour negli Stati Uniti dopo un intervento al cuore

(Adnkronos) – Rod Stewart ha annullato le date del tour negli Stati Uniti dopo un intervento al cuore. La popstar si è sottoposto a una procedura coronarica definita dai suoi rappresentanti "di routine". Il cantante britannico, 81 anni, dovrà osservare un periodo di recupero di quattro settimane prima di poter tornare a esibirsi. Stewart è stato sottoposto all'inserimento di uno stent coronarico, un piccolo dispositivo a forma di tubo che viene utilizzato per mantenere aperte le arterie coronarie quando risultano ristrette o ostruite. "Mi sento già meglio e sono sulla via della completa ripresa", ha fatto sapere il cantante in un messaggio pubblicato sui social. Stewart ha ringraziato medici, infermieri e tutto il personale sanitario che si è preso cura di lui, dicendosi però "profondamente deluso" per la cancellazione degli spettacoli. "Mi dispiace deludere i miei fan, ma non vedo l'ora di tornare sul palco e divertirmi di nuovo con tutti voi", ha aggiunto. Prima dell'intervento, Stewart aveva già cancellato due concerti, a Cincinnati e Cleveland, inizialmente attribuendo lo stop a una "imprevista ma lieve procedura medica". Il successivo aggiornamento ha chiarito che il cantante aveva completato con successo l'intervento di posizionamento dello stent. Secondo quanto comunicato dal suo staff, i medici sono soddisfatti dell'andamento della convalescenza e Stewart ha già ripreso le normali attività quotidiane. La decisione di interrompere il tour riguarda 11 concerti previsti nelle prossime settimane negli Stati Uniti, compresi sei appuntamenti programmati a Las Vegas. Le informazioni sulle singole date cancellate saranno comunicate direttamente dai promoter e dai locali interessati. Il tour di Stewart prevede inoltre tre concerti in Messico a settembre. Al momento, i biglietti per queste date risultano ancora in vendita, anche se il ritorno del cantante sul palco dipenderà dall'evoluzione del recupero e dal successivo via libera dei medici. Tra i suoi brani più celebri figurano Maggie May, Sailing e Do Ya Think I'm Sexy?. Dopo oltre cinque decenni di carriera, Stewart resta una delle figure più riconoscibili della musica pop britannica.

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Pubblicato il 12 Agosto 2026