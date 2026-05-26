Rocco Casalino sconfitto a Ceglie Messapica, vince il centrodestra

(Adnkronos) – “A Ceglie Messapica ha vinto il centrodestra, come previsto. Governa la città da sedici anni. Il dato politico positivo, però, è un altro: a Ceglie Messapica non si era mai presentata una lista del Movimento 5 stelle. Questa mia iniziativa ha quindi permesso, per la prima volta nella storia della città, la presenza di una lista M5s alle elezioni comunali”. Lo scrive in una nota Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte e candidato consigliere a Ceglie Messapica per il Movimento 5 stelle. “E i dati attuali ci dicono che è la lista più votata del campo progressista. Anche sul piano personale, con i risultati disponibili finora, risulto tra i candidati che hanno ottenuto un significativo numero di preferenze”, conclude Casalino.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026