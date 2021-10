Rocchetta si colora di arancione

Ai nastri di partenza a Rocchetta Sant’Antonio la giornata dedicata alla Bandiera Arancione Touring Club. Quest’anno il piccolo comune dei Monti Dauni sarà pronto ad accogliere turisti e visitatori con un ricco programma di eventi. Tipicità enogastronomiche e bellezze architettoniche coloreranno di arancione Domenica 3 ottobre 2021 sin dalla mattina. Il ricco programma promosso dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio e dall’Associazione Culturale LiberaMente APS si snoderà tra le vie del paese: accoglienza ore 9 dove nella piazza principale (P. Aldo Moro) dove sarà allestito il mercatino dei Saperi e dei Sapori e il punto arancione. Da qui avrà inizio la Caccia ai Tesori Arancioni. Un modo giocoso e divertente per scoprire luoghi, persone e sapori delle splendide località certificate dal Touring Club Italiano. Ricevuti gli indizi al punto di partenza, non resterà che partire alla ricerca delle varie tappe, tra vicoli e piazze storiche, botteghe e negozi che custodiscono tesori e tradizioni, monumenti affascinanti e scorci suggestivi. Ad accompagnare ‘I cacciatori arancioni’ ci saranno gli elementi del Concerto Bandistico Città di Rocchetta Sant’Antonio che allieteranno la mattinata con marce sinfoniche e brani della tradizione bandistica pugliese. Visite guidate e tiro con l’arco completeranno il programma della mattinata. Per il pranzo l’organizzazione ha previsto aree attrezzate con barbecue pronti a grigliare carni genuine che potranno esser acquistate nelle macellerie del paese. Il primo pomeriggio è dedicato invece ai più piccoli con giri a cavallo e incontri ravvicinati con i rapaci dell’antica arte della falconeria federiciana. Artisti di strada e giocolieri completeranno il divertente spazio pomeridiano fino ad arrivare alle ore 18.30 dove Piazza Maria Teresa Di Lascia ospiterà l’importante tavola rotonda sul tema “LE TIPICITA’ DEL TERRITORIO E DEI SUOI PRODOTTI”. Relazioneranno al convegno il coordinatore scientifico progetto Federazione Circolare, Gianfranco Pazienza e lo chef Ercole Santarella, fresco del riconoscimento “Disciples August Escoffier 2021”. Per chiudere in bellezza la giornata i visitatori saranno inviatatia spostarsi nel centro storico dove sarà avviato il percorso Eno-gastronomico con le prelibatezze della tradizione casearia e con il soffritto di maiale piatto tipico di Rocchetta Sant’Antonio. Ad allietare questo momento di valorizzazione delle peculiarità gastronomiche ci sarà la musica popolare con Peppe Totaro (Tarantula Garganica) – chitarra e loopstation. «Il ricco programma è il nostro modo di dare il benvenuto ai visitatori – dichiara il sindaco di Rocchetta Sant’Antonio, Pompeo Circiello. Abbiamo pensato a momenti culturali e a piccoli angoli di divertimento per i bambini. La Bandiera Arancione diventa il simbolo di un territorio delle aree interne che ha voglia di trasferire saperi e sapori e regalare momenti di relax ai visitatori, basando la nostra ricettività su una accoglienza di qualità. I nostri castelli, le nostre chiese, le nostre fontane e l’intero paese sono un vero scrigno di bellezze da far conoscere attraverso i circuiti messi in campo dal Touring Club». «Attività culturali ma anche tanto sano sport all’area aperta è la ricetta di una giornata tutta da vivere e che abbiamo voluto mettere in campo per poter creare un connubio perfetto per coinvolgere a pieno i visitatori – aggiunge il vice sindaco e Assessore alla Cultura Alessio Accetturo. L’edizione 2021 della Bandiera Arancione è la prima pietra di un percorso di valorizzazione delle tipicità Eno gastronomiche attraverso le tradizionali sagre che dal prossimo anno, sperando in una svolta sul piano covid, saranno al centro di momenti di promozione territoriale in vari momenti dell’anno, in base alla stagionalità dei nostri prodotti cardine: asparago selvatico, cinghiale, fungo di carboncello e mucca podalica».

