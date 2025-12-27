Rocchetta è Betlemme col Presepe Vivente più grande di sempre

Sabato 27 e domenica 28 dicembre, Rocchetta Sant’Antonio metterà in scena l’edizione più ricca di sempre del suo Presepe Vivente. L’intera estensione del centro storico è diventata location di scene, ambientazioni, luci, costumi, per trasformare l’evento in un vero e proprio “presepe nel presepe”, con vicoli, antiche abitazioni, piazze e slarghi del borgo a prendere le sembianze dell’antica Betlemme.

A cominciare dall’antico Castello d’Aquino, ogni luogo d’interesse storico-architettonico e culturale del paese ha un ruolo importante nel Presepe Vivente. Lo spettacolo inizierà alle ore 19, quando prenderà il via il corteo dei soldati dalla Chiesa della Maddalena.

Saranno 160 i figuranti in costume d’epoca a riportare in vita i mestieri, le botteghe, le attività domestiche, l’artigianato e il modo di vivere del tempo e della terra in cui nacque Gesù. Spazio anche all’enogastronomia, con tanti piatti tipici e diversi vini che potranno essere degustati.

Grande attesa per ammirare la scena della Natività che, quest’anno, sarà interpretata da un’intera famiglia: il bambinello è nato il 22 ottobre, si chiama Vito, mentre saranno i suoi genitori Laura e Antonino a interpretare il ruolo di Maria e San Giuseppe.

Tra i figuranti ci saranno anche alcuni migranti ospiti del SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) e, assieme a tanti giovani, l’attore più anziano impegnato nelle scene ha 79 anni.

EVENTI FINO AL 10 GENNAIO. Gli eventi del cartellone natalizio proseguiranno fino al 10 gennaio. Tanti gli appuntamenti anche il 29 dicembre, con “Biscottando” alle 10.30 nel Centro Polifunzionale e lo spettacolare “Candelight Cine Music” delle ore 20 nella Chiesa Madre. Il 30 dicembre, arriva il grande spettacolo del Circo con il Gruppo Riva. Il nuovo anno, venerdì 2 gennaio, sarà tenuto a battesimo da un altro importante appuntamento letterario con la prosecuzione del Premio Mariateresa Di Lascia. Il 3 gennaio, alle ore 17.30, nella Chiesa San Giovanni Battista, spazio alla poesia di Michele Di Domenico con la presentazione del suo volume di liriche intitolato “Pensieri tra le dita”. Spettacolare giornata dell’Epifania, il 6 gennaio, con l’arrivo della Befana alle 17.30, la distribuzione delle caramelle ai bambini, i trampolieri e lo spettacolo delle bolle e del fuoco. Il 10 gennaio, infine, alle 17.30, la Chiesa di San Giovanni Battista ospiterà “Conversando di Storia – Confraternite e comunità a Rocchetta Sant’Antonio tra memoria e futuro”, con l’intervento di Pasquale Bonnì.



Pubblicato il 27 Dicembre 2025