“I lavori per la realizzazione della palazzina”, che ospiterà la sede definitiva del Centro europeo della miopia, “inizieranno a breve e si concluderanno nell’arco di due anni, nel 2029. Si tratta di un investimento importante e significativo, reso possibile grazie al contributo determinante dell’Inail. La Regione Lazio è stata brava a intercettare questa opportunità e il Gemelli a valorizzare e sviluppare queste eccellenze”. Sono le parole di Francesco Rocca, presidente Regione Lazio, in occasione della presentazione del nuovo Centro europeo della miopia inaugurato al Policlinico Gemelli di Roma.



Pubblicato il 24 Novembre 2026