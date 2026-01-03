Attualità

Rocca da Papa Leone, l’incontro in Vaticano

(Adnkronos) – "Ho incontrato oggi il Santo Padre Papa Leone XIV in udienza presso il Palazzo Apostolico. È stato un momento di profonda intensità, non solo istituzionale ma anche e soprattutto umana. Durante l’incontro ho voluto esprimere la vicinanza concreta della Regione Lazio alle persone più fragili, con un gesto semplice ma carico di significato: la donazione di 2mila pasti destinati alla Caritas Diocesana di Roma, a sostegno del lavoro quotidiano di accoglienza e ascolto svolto sul territorio". Lo scrive sui social il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Video di Vatican Media. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Gennaio 2026

