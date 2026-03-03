Robot Phone, Honor presenta il futuro della robotica negli smartphon

Sostenibilità

(Adnkronos) – Dopo Magic 8 e Magic V6, Honor ha presentato a Barcellona un altro smartphone fuori dagli schemi. Thomas Bai, esperto di prodotto Honor, illustra il nuovo Robot Phone, un dispositivo che supera il classico design rettangolare integrando un braccio robotico nella scocca. Sfruttando il micromotore più piccolo al mondo, il telefono è in grado di interagire fisicamente con l'ambiente e percepire lo spazio circostante. È l'inizio dell'era dello "shooting agentico", con riprese automatiche e intelligenti in totale autonomia. 
