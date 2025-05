Roborock Saros Z70, test del robot da pavimenti col braccio robotico

(Adnkronos) – Lanciato ufficialmente in Italia il 20 maggio 2025, il Roborock Saros Z70 si distingue come una delle proposte più innovative del settore. Con un prezzo di lancio pari a 1.699 euro valido fino al 2 giugno sullo shop ufficiale Roborock e su Amazon (destinato a salire a 1.799 euro in seguito) il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti si inserisce nella fascia alta del mercato, offrendo una combinazione di tecnologie avanzate, automazione spinta e una novità assoluta: un braccio robotico retrattile in grado di raccogliere oggetti dal pavimento. È proprio questo elemento, mai visto prima in un dispositivo destinato al largo consumo, a rendere il Saros Z70 un prodotto emblematico. Il braccio meccanico, capace di riconoscere e sollevare piccoli oggetti come calzini, fazzoletti o ciabatte, rappresenta una svolta concettuale nell’ambito della pulizia autonoma. Sebbene l’attuale implementazione presenti alcune limitazioni, come la necessità che gli oggetti siano ben visibili su superfici dure e non troppo vicini alle pareti, la funzionalità è già operativa e funziona correttamente in condizioni ideali. Roborock ha inoltre promesso futuri aggiornamenti software per ampliare la gamma di oggetti riconoscibili, migliorando ulteriormente l’efficienza del sistema. Accanto a questa innovazione, il Saros Z70 integra tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un robot di fascia premium. Offre una potenza di aspirazione di 22.000 Pa, tra le più alte del settore, un sistema di navigazione avanzato (StarSight 2.0) basato su sensori ToF al posto del tradizionale LiDAR, e un sistema di lavaggio con doppio pad rotante, capace di sollevare i panni per evitare i tappeti. La stazione di ricarica e gestione è tra le più complete: svuota automaticamente il serbatoio della polvere, lava e asciuga i panni a caldo, e ricarica con acqua e detergente il serbatoio interno. Include anche una funzione di videosorveglianza domestica accessibile tramite app, con possibilità di inviare immagini in tempo reale e pattugliamenti programmabili. Dal punto di vista del design, il Saros Z70 si presenta con un’estetica curata e moderna. Il corpo macchina è compatto, grazie all’assenza della torretta LiDAR, e il modulo base mantiene un profilo elegante pur ospitando numerosi serbatoi e vani funzionali. L’app Roborock, disponibile per Android e iOS, guida l’utente passo dopo passo nella configurazione iniziale, nella mappatura degli ambienti e nella gestione delle pulizie, offrendo una vasta gamma di personalizzazioni. Durante i test, il robot si è mostrato preciso e metodico nella navigazione, evitando gli ostacoli più comuni anche se con margini di miglioramento sulle superfici morbide. La batteria ha garantito un’autonomia di oltre 110 minuti, più che sufficiente per coprire appartamenti di medie dimensioni in una sola sessione. Il sistema di lavaggio, con panni rotanti e detersione a caldo, ha evidenziato un comportamento generalmente efficace. Tuttavia, in presenza di macchie molto localizzate, il robot tende a evitarle piuttosto che affrontarle direttamente, una scelta probabilmente dettata da un algoritmo prudente per non peggiorare lo sporco. Il braccio robotico, pur essendo la principale attrazione, si trova ancora in una fase di maturazione. Le condizioni per il suo utilizzo ottimale sono specifiche e talvolta poco pratiche nella vita quotidiana, ma la base tecnica è solida e rappresenta una piattaforma su cui Roborock potrà costruire nei prossimi aggiornamenti. Il controllo manuale del braccio tramite app funziona ed è visivamente accattivante, anche se richiede una certa pazienza e precisione. In conclusione, il Roborock Saros Z70 è un dispositivo che guarda avanti, introducendo per primo una tecnologia che potrebbe ridefinire il concetto stesso di robot domestico. Sebbene oggi la sua principale innovazione sia più promettente che risolutiva, il robot resta un prodotto completo, capace e ben costruito. Per gli appassionati di tecnologia e per chi cerca il massimo in termini di funzionalità e automazione, il Saros Z70 rappresenta un investimento interessante, anche alla luce del prezzo promozionale iniziale. Chi invece privilegia la pura efficienza nella pulizia potrebbe trovare alternative più bilanciate, ma difficilmente altrettanto visionarie. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Maggio 2025