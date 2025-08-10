Roblox trionfa su Youtube con mille miliardi di views e nuove strategie per tutelare gli utenti

(Adnkronos) – Mentre il successo di Roblox continua a crescere, con oltre 100 milioni di utenti attivi ogni giorno, la piattaforma si trova al centro di un duplice scenario: da un lato, la celebrazione di un traguardo storico; dall'altro, l'impegno costante e rigoroso per la sicurezza dei suoi utenti, in particolare i minori. Un annuncio di David Baszucki, CEO di Roblox, ha evidenziato come i video legati alla piattaforma abbiano superato mille miliardi di visualizzazioni su YouTube, un risultato raggiunto in precedenza solo da Minecraft, tre anni fa. Al di là del trionfo mediatico, Roblox ha ribadito con forza il suo impegno per la sicurezza, un aspetto che, come sottolineato da Baszucki, è "fondamentale per tutto ciò che facciamo

". L'azienda ha partecipato alla 37ª conferenza annuale sui crimini contro i bambini (CACC) per illustrare la sua strategia di sicurezza, che si basa su un'infrastruttura su larga scala e un sistema di moderazione che combina l'avanguardia dell'intelligenza artificiale con l'esperienza di migliaia di professionisti. Roblox mantiene un approccio proattivo nella lotta contro attività illecite e minacce. La piattaforma ha sviluppato un'approfondita rete di collaborazione con le forze dell'ordine a livello internazionale, federale e locale. Attraverso un portale dedicato, fornisce orientamenti chiari su come contattare l'azienda e quali tipi di dati sono disponibili in risposta a richieste legali valide. In particolare, Roblox ha canali di comunicazione diretti con organizzazioni come l'FBI e il National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Nel 2024, l'azienda ha inviato 24.522 segnalazioni al NCMEC, circa lo 0,12% del totale delle segnalazioni ricevute dall'organizzazione. Queste segnalazioni sono state rese più efficaci, includendo informazioni chiave che facilitano le indagini e l'intervento delle autorità. La lotta contro gli attori malintenzionati non è un problema che Roblox intende affrontare da sola. L'azienda è in costante dialogo con altre piattaforme, ONG e consorzi del settore. Dal 2018 è un membro attivo della Tech Coalition, una comunità di aziende tecnologiche unite per la protezione dei bambini online. Nel 2023, ha co-fondato Lantern, un programma che consente alle aziende partecipanti di condividere informazioni per contrastare gli utenti che si spostano tra piattaforme. Roblox è anche un partner fondatore dell'iniziativa Robust Open Online Safety Tools (ROOST), con l'obiettivo di condividere nuove tecnologie per la sicurezza, a partire dal suo classificatore di sicurezza vocale. Oltre a queste collaborazioni, la piattaforma lavora a stretto contatto con i legislatori, supportando iniziative come il "California Age-Appropriate Design Code Act" e il "California Senate Bill 933 (SB 933)", che vieta i contenuti di abuso sessuale su minori generati dall'AI. Un aspetto cruciale della strategia di Roblox è la posizione decisa contro i gruppi o gli individui che si auto-organizzano per "fare giustizia" sulla piattaforma. L'azienda ritiene che questi gruppi, pur potendo sembrare mossi da buone intenzioni, rischiano di violare le politiche interne, esporre più utenti a pericoli e, soprattutto, ritardare gli sforzi di applicazione delle leggi da parte di Roblox e delle forze dell'ordine. La piattaforma incoraggia invece gli utenti a utilizzare i canali di segnalazione ufficiali, che sono costantemente migliorati per facilitare il lavoro dei team di sicurezza e delle autorità competenti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Agosto 2025