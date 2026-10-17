Roberto Plano al Teatro Giordano di Foggia, un omaggio a Vittorio Fabbrini

Il pianoforte è uno strumento capace di attraversare epoche, culture ed espressioni, trasformando la tastiera in un luogo d’incontro tra tradizioni musicali diverse. Martedì 20 ottobre, al Teatro Umberto Giordano, il pianista Roberto Plano sarà protagonista di un nuovo appuntamento della 56ª Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Foggia, con la direzione artistica di Agostino Ruscillo. Il recital, dal titolo Il pianoforte ponte tra culture, sarà dedicato alla memoria di Vittorio Fabbrini, mecenate illuminato che tanto ha fatto per la musica in città, in un omaggio che affida alla musica il valore del ricordo.

Interprete di riconosciuto prestigio internazionale, Roberto Plano è tra i pianisti italiani più apprezzati della sua generazione. Vincitore del Cleveland International Piano Competition nel 2001 e dell’American Prize nel 2018, è stato finalista al Concorso Van Cliburn nel 2005 e premiato ai concorsi Honens di Calgary e di Dublino. La sua presenza al Teatro Giordano arricchisce il cartellone autunnale degli Amici della Musica con un recital che unisce profondità interpretativa, ricerca timbrica e una visione ampia del repertorio pianistico.

Il programma attraversa l’Europa romantica e le sonorità delle Americhe, in un dialogo tra spiritualità e ritmo. Le pagine di Schubert e Liszt evocano la danza viennese e il dramma romantico. Con El Salón México, Copland rielabora i colori della tradizione popolare messicana, mentre le Impresiones íntimas di Mompou esplorano paesaggi interiori e suggestioni poetiche. Chiude il recital la celebre Rhapsody in Blue di Gershwin, sintesi coinvolgente tra pianismo concertistico e linguaggio jazzistico.

Nato da una formazione che attraversa alcune delle più importanti istituzioni musicali europee, Roberto Plano si è esibito in sale prestigiose come l’Alice Tully Hall di New York, la Severance Hall di Cleveland e la Wigmore Hall di Londra, collaborando con orchestre statunitensi e canadesi e con direttori di fama. Alla carriera concertistica affianca l’attività didattica internazionale: dal 2023 è professore di pianoforte e responsabile degli studi per gli strumenti a tastiera al Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, oltre a ricoprire il ruolo di International Visiting Professor of Piano al Royal Northern College of Music di Manchester.

L’appuntamento è per martedì 20 ottobre al Teatro Umberto Giordano di Foggia. Porta ore 20.00, inizio concerto ore 20.30. I biglietti sono già disponibili sul circuito Vivaticket e presso il botteghino del Teatro Giordano il giorno dello spettacolo.



Pubblicato il 17 Ottobre 2026