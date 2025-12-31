Attualità

Roberto Carlos operato d’urgenza per un problema al cuore

(Adnkronos) – Roberto Carlos è stato operato d'urgenza al cuore. Al 52enne, ex terzino del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato trovato un coagulo a una gamba durante un controllo di routine a Garça in Brasile, il suo Paese natale. Il calciatore è stato sul lettino operatorio quasi tre ore per l'inserimento di un banale catetere, con qualche complicazione, ma alla fine l'intervento è riuscito. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, l'ambasciatore del Real Madrid ha detto: "Sto bene e sono sotto stretta sorveglianza". 
Pubblicato il 31 Dicembre 2025

