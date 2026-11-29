(Adnkronos) – Dalla cella al palcoscenico, dalla reclusione alla possibilità di ritrovare una libertà interiore. È il percorso raccontato da “Le Angelesse”, il documentario diretto da Roberta Torre, presentato in concorso al 44esimo Torino Film Festival nella sezione Concorso Internazionale Documentari. Settantuno minuti per entrare nelle sezioni femminili delle case di reclusione milanesi di Bollate e San Vittore, dove un gruppo di detenute dà vita a una compagnia teatrale e si trasforma nelle ‘Angelesse’. Un racconto che attraversa il delitto, la detenzione, le violenze subite e le scelte di vita, senza fermarsi alla cronaca dei reati, ma cercando di restituire la complessità delle persone.

Al centro del film c’è la preparazione di una rappresentazione teatrale natalizia, occasione per le protagoniste di confrontarsi con le proprie vicende e diventare interpreti delle proprie storie. La regista sceglie di non raccontare il carcere attraverso le immagini consuete della reclusione, ma di spostare lo sguardo sulle donne, sulla loro individualità e sulle contraddizioni delle loro esperienze.

“Non volevo raccontare il carcere in assoluto, volevo raccontare degli esseri umani, delle persone”, spiega Torre. Una scelta che si traduce anche nell’impianto visivo del documentario: le protagoniste sono isolate su uno sfondo nero, senza riferimenti all’ambiente carcerario. “Il nero è una sorta di decontestualizzazione, l’idea è quella di togliere, di decontestualizzare. Il carcere è entrato nelle nostre storie in modo laterale, non più frontale, non più di realismo. Questi ritratti sono stati tolti, per pochissimo tempo, da un contesto che li avrebbe comunque schiacciati. In questo modo sono emerse fondamentalmente le loro individualità, con le loro paure, i loro segreti, le loro menzogne”. Un’impostazione che vuole sottrarre le testimonianze alla retorica pietistica e alle etichette, lasciando che ciascuna donna si confronti con la propria storia e con le responsabilità delle proprie azioni. Il film non nasconde la gravità dei reati commessi: tra le detenute ci sono anche donne condannate per omicidio, protagoniste di vicende particolarmente violente. “In mezzo a quelle donne ci sono moltissimi omicidi, alcuni anche molto violenti, con gesti terrificanti. Non abbiamo raccontato questo perché non volevamo fare un film horror”, precisa la regista. Il suo interesse è un altro: avvicinarsi alla dimensione umana di chi ha oltrepassato il confine del crimine. “Mi sono avvicinata al sentire di qualcuno che ha compiuto, per esempio, un omicidio. Potersi avvicinare emotivamente a questo confine tra qui e il burrone, anche senza riuscire a replicarlo razionalmente, per me è stata una forma di conoscenza”.

Tra gli aspetti che più hanno colpito Torre durante il lavoro c’è la condizione delle donne detenute, ancora più isolata rispetto a quella degli uomini. “Una scoperta che mi ha colpito moltissimo è che le donne non hanno un codice loro. Non avendo una formazione di gruppo, è difficile anche dividerle sulla base di codici collettivi. In carcere la donna è ancora più sola, se possibile: alla condanna personale per l’infrazione commessa si aggiunge una solitudine universale, proprio perché non c’è una collettività, non ci sono codici comuni come invece succede nei carceri maschili”.

Una differenza che non significa assenza di regole informali o di giudizi reciproci. “Dei codici ci sono, per esempio nel non accettare alcune tipologie di reati da parte delle altre donne. Anche questa è stata un’altra scoperta”, aggiunge. È proprio l’esplorazione di questa realtà, meno frequentata dal cinema e dal documentario, ad aver spinto la regista a entrare nelle sezioni femminili.

Il titolo racchiude il senso del progetto. Le ali bianche indossate dalle detenute diventano il simbolo del desiderio di emancipazione e di una libertà che non coincide necessariamente con l’uscita dal carcere. “Le ali rappresentano un po’ il desiderio di queste donne della libertà, la loro idea di poter volare altrove”, racconta Torre. Un’immagine che, durante le riprese, si è legata casualmente a quella di una statua della Giustizia, suggerendo alla regista una riflessione ulteriore sul significato della pena e della responsabilità.

“Oggi si parla poco di ‘giustizia’. È un concetto che abbiamo abbandonato, mentre dovrebbe ritornare a far parte del dibattito. È giusto che qualcuno faccia i conti con le proprie responsabilità. È un concetto morale, ma anche giuridico, che oggi è un po’ uscito dall’orizzonte della discussione pubblica”, osserva. Per Torre, recuperare il valore della giustizia significa anche interrogarsi sulle relazioni tra le persone e sulla possibilità di ricostruirle.

In questo senso, il teatro diventa uno spazio di trasformazione. Non cancella la colpa, non assolve e non sostituisce la giustizia, ma permette alle detenute di guardarsi e di essere guardate al di là del reato. La scena diventa un luogo nel quale recuperare una dimensione personale che la reclusione rischia di cancellare. La libertà evocata dalle ali delle Angelesse è soprattutto interiore: la possibilità di raccontarsi, di riconoscersi e di immaginare un altrove.

Diretto e scritto da Roberta Torre, “Le Angelesse” è prodotto da Faber Produzioni, Stemal Entertainment e Luce Cinecittà, con Rai Cinema e il contributo del ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo. Le musiche sono di Mario Conte, la fotografia è firmata da Jacopo Loiodice e Mattia Colombo. La distribuzione italiana è affidata a Draka Distribution. Regista e autrice tra cinema e teatro, Torre ha esordito nel 1997 con “Tano da morire”, presentato alla Mostra del cinema di Venezia, dove ha conquistato il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima e altri riconoscimenti. Nel corso della sua carriera ha attraversato generi e linguaggi, dal musical al documentario, firmando opere come “Angela”, “I baci mai dati”, “Riccardo va all’inferno” e “Le Favolose”. Nel 2026 ha presentato anche “Scarpe rotte” alle Giornate degli Autori della Mostra di Venezia. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 29 Novembre 2026