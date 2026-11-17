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Re Carlo dà il benvenuto al nuovo James Bond. Robert Pattinson è stato annunciato come nuovo protagonista del franchise dell’agente segreto più famoso del cinema, diventando il settimo interprete a vestire ufficialmente i panni di 007 nella saga cinematografica principale.

Dalla pagina ufficiale della famiglia reale, anche Re Carlo ha commentato la notizia, accogliendo Pattinson nel ruolo: “Benvenuto al Servizio Segreto di Sua Maestà, signor Bond”, ha scritto sui social, condividendo il post dell’annuncio che mostra l’attore nei panni di 007.

La famiglia reale ha da tempo un rapporto speciale con la saga cinematografica. Diversi membri hanno partecipato alle anteprime dei film, visitato i set e addirittura la regina Elisabetta partecipò in un vero e proprio cameo alla prima londinese di ‘Si vive solo due volte’ nel 1967.

La sovrana, deceduta nel 2022, incontrò Sean Connery, l’attore che interpretò il primo James Bond, per poi ripeterrsi con Daniel Craig durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012. La regina è apparsa infatti in uno sketch diretto da Danny Boyle, i cui retroscena, come riportato da People, sono stati raccontati nel libro della guardarobiera Angela Kelly, pubblicato nel 2019: “Fu molto divertita dall’idea e acconsentì immediatamente. Le chiesi allora se le sarebbe piaciuto avere una parte parlata”, ha raccontato, “senza esitazione, Sua Maestà rispose: ‘Certo che devo dire qualcosa. Dopotutto, sta venendo a salvarmi'”.

“Le ho chiesto quindi se preferisse dire: ‘Buonasera, James’ o ‘Buonasera, signor Bond’, e lei ha scelto la seconda opzione, conoscendo i film di 007. Nel giro di pochi minuti, ero a dare la buona notizia a Danny: credo che sia quasi caduto dalla sedia quando gli ho detto che l’unica condizione posta dalla Regina era che potesse pronunciare quella frase iconica”, ha concluso.

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Pubblicato il 17 Novembre 2026