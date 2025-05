Robert De Niro e la figlia transgender: “Non vedo il problema”

(Adnkronos) – "Ho amato e sostenuto Aaron come mio figlio, ora amo e sostengo Airyn come mia figlia. Non vedo quale sia la questione". Ronert De Niro, alla Cnn, esprime pubblicamente il proprio sostegno per la figlia Airyn, che recentemente si è dichiarata transgender. "Amo tutti i miei figli", le parole dell'attore. Airyn De Niro, 29 anni, è nata dall'unione tra il padre e l'attrice Toukie Smith. "Sono felice che i miei genitori mi abbiano tenuto lontata dalle luci della ribalta – ha detto Airyn De Niro in un'intervista a Them-. Mi hanno sempre detto che avrebbero voluto per me la più normale infanzia possibile". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Maggio 2025