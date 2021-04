Robert Cau: ‘Giocherà chi ha dato maggiori garanzie mentali e fisiche’

Si ritorna a giocare dopo la sospensione forzata per il Foggia a causa del Covid che ha piegato i Satanelli ma non spezzato i ragazzi di mister Marchionni che ad oggi ricoprono la settima posizione nonostante due gare da recuperare e diversi tesserati ancora non in organico a causa del maledetto virus. Il Foggia non gioca la sua ultima gara dal pari per 1-1 allo ‘Zaccheria’ contro la Viterbese, esattamente il 21 marzo, ben ventitre giorni fa. Come ha comunicato la società dei Satanelli sul proprio sito, ‘ha recuperato altri due calciatori precedentemente positivi, che tuttavia, a partire da giovedì saranno reintegrati nel gruppo squadra, dopo aver svolto i controlli previsti dal protocollo per la ripresa all’attività agonistica. Infine – ricorda la nota del club, Calcio Foggia 1920 – il numero dei calciatori attualmente positivo al virus è sceso a sei elementi’. All’andata la squadra rossonera si è imposta allo ‘Zac’ per due a zero con le reti di D’Andrea e Rocca. A questo giro al ‘Barbera’, sarà un’altra battaglia annunciata in quanto il Palermo è reduce dal pareggio striminzito contro la Vibonese e proverà in tutti modi a voler tornare al successo, in vista della gara di domenica contro il Bari. Il Foggia, forte della sua settima posizione ben oltre le aspettative di inizio stagione vuole migliorare il suo score per provare ad essere l’outsider ai playoff. Quest’oggi a causa della squalifica di Marco Marchionni, in panchina come guida tecnica ci sarà il secondo, Robert Cau il quale ieri attraverso il sito ufficiale ha presentato il match, motivando la squadra pur consapevole delle difficoltà: “Abbiamo dovuto gestire al meglio le forze dei ragazzi, siamo passati da lavorare individualmente per salvaguardare il gruppo a ritornare alla normalità in davvero pochi giorni e non é stato semplice, col Covid non si scherza. Era necessario preparare bene questa partita, molto importante per noi ed ho visto i ragazzi motivati, vogliosi di tornare in campo, Il Palermo è forte, non sta attraversando un buon periodo ma è pur sempre una signora squadra, guai a sottovalutarlo. Noi dobbiamo dare il massimo, pensare a dare continuità al nostro cammino e riprenderlo nella maniera migliore per centrare i playoff, che sono ormai quasi raggiunti. Formazione? E’ chiaro che siamo in emergenza, ma giocherà chi ci ha dato maggiori garanzie mentali e fisiche in questi giorni’. Nel report della società, la squadra ha svolto la rifinitura sul campo sintetico di Montalto Uffugo in Calabria. Al termine della seduta, mister Marchionni ed il suo staff ha diramato la lista dei presenti, ben venti convocati per la trasferta, assenti gli infortunati Del Prete e Germinio, oltre ai calciatori positivi al Covid19. Ecco l’elenco: portieri – Fumagalli, Mascolo, Jorio; difensori – Galeotafiore, Gavazzi, Anelli, Agostinone, Kalombo. Di Jenno, Pompa, Turi. centrocampisti – Vitali, Curcio, Said, Salvi, Aramini, Rocca. Attaccanti – Dell’Agnello, Nivokazi, Baldè. La probabile formazione con il 3-5-1-1: Fumagalli; Gavazzi, Anelli, Galeotafiore; Di Jenno, Rocca, Salvi, Vitali, Kalombo; Curcio, Rocca. Ad arbitrare la gara valevole per il recupero della 33esima giornata di campionato, sarà il sig. Federico Longo della sezione di Paola.

QUI PALERMO, SARANITI ‘ Sarà una gara tosta ma diversa dall’andata’ – Riportiamo, invece, un passaggio di quanto dichiarato dal tecnico rosanero, Giacomo Filippi alla vigilia della gara contro i Satanelli, come riportato dal sito della Testata Giornalistica, Mediagol.it: “La gara di andata è stata la peggiore giocata da noi, tanti errori. Stiamo lavorando per trovare soluzioni e la giusta compattezza. Ogni partita di qui alla fine avrà il suo peso specifico. Il Foggia? Mi aspetto la solita squadra con ottime individualità ed un match tosto e difficile perché entrambe ci giochiamo un posto nella classifica finale. La punta centrale? Stiamo valutando da Rauti, Kanoute fino a Saraniti. La probabile formazione che potrebbe scendere in campo domani del Palermo, con un modulo quasi a specchio, il 3-4-1-2: Pelagotti, Marong, Peretti, Marconi, Almici, De Rose, Luperini, Valente; Santana, Floriano; Rauti. (Ph. Tess Lapedota)

