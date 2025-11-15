Robbie Williams, annuncio choc: “Sto perdendo la vista a causa di una cura dimagrante”

(Adnkronos) – "La mia vista è offuscata, sta peggiorando". A confessarlo è Robbie Williams al 'The Sun', ammettendo di avere "difficoltà a vedere i fan durante i concerti". Si è accorto del problema guardando una partita di football: "Non riuscivo a distinguere i giocatori, erano solo delle macchie su un campo verde davanti a me", racconta l'ex Take That. "Pensavo fosse un normale calo di vista dovuto all'avanzamento dell'età". E così si è rivolto a un oculista, che gli ha consigliato di cambiare occhiali. Ma la situazione non migliorava. "A questo punto ho capito che non si trattava dell’età, ma delle iniezioni per dimagrire", racconta la pop star britannica, che ha deciso di parlare della sua esperienza per "avvertire le persone sui potenziali rischi e assicurarsi che facciano delle ricerche prima di iniziare qualsiasi cura dimagrante del genere". I problemi si sono verificati anche durante recenti esibizioni. "In uno degli ultimi tour, ho cantato She's The One ad una ragazza ogni sera. In sostanza, guardavo in direzione di queste donne che erano girate verso di me. Per loro era un'esperienza incredibile, ignoravano che non potessi vederle… Sono andato da un oculista, ma in quel momento non pensavo che la situazione fosse legata alle iniezioni. E così ho cambiato gli occhiali", aggiunge. "E' preoccupante e, per essere sincero, ovviamente voglio mettere in guardia le persone che leggono sui potenziali rischi, per assicurarmi che facciano le loro ricerche. Io, probabilmente, continuerei a prendere" il farmaco "finché non perderò completamente la vista da un occhio", confessa. L'assunzione del farmaco ha permesso alla star di ritrovare una condizione fisica e mentale quasi dimenticata. "Per molto tempo, mentalmente, non sono stato molto bene. Sembra che negli ultimi dieci anni le nuvole si siano diradate e io sia una persona diversa. Sono una di quelle persone a cui piace allenarsi: stretching, disciplina, prendersi cura di sé. Ogni mattina mi alzo e faccio un po' di esercizi di mobilità per la schiena. Poi faccio 100 affondi, 200 piegamenti, 100 squat ogni giorno e un sacco di esercizi per il core", spiega. Prossimo obiettivo? "Ora voglio riuscire a fare le trazioni".

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Novembre 2025