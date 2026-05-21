Rivoluzione Amiu tra dubbi e disagi: Foggia si interroga sui nuovi cassonetti

Catapultati da un giorno all’altro nella raccolta dei rifiuti con i cassonetti intelligenti, i cittadini si mostrano disorientati. I dubbi sono tanti, a cominciare dal tipo di sacchetto utilizzabile per conferire adeguatamente la spazzatura e dagli orari in cui sarà possibile farlo. Chiaro che sul sito Amiu è tutto spiegato, come pure sulle pagine social dell’assessora Aprile e del Comune, ma un’informazione frammentata privilegia chi ha la capacità di cercarsi le notizie. La campagna “Basta poco” sembra pensata come se la città di Foggia fosse già stata edotta sulle nuove procedure. Ma ovviamente non è così.

La fase sperimentale verso l’installazione di 584 cassonetti, distribuiti in 146 postazioni, vede la scomparsa dei vecchi contenitori in alcuni punti della città. Non mancano i foggiani che si consultano fra loro in strada chiedendosi, vicendevolmente: “Ma qui torneranno ad esserci?”. Ognuno la pensa in modo diverso. C’è chi si lamenta dell’aumentata distanza per raggiungere il primo cassonetto utile, chi sottolinea come l’uso del pulsante possa penalizzare le persone con disabilità. Nel frattempo, alcuni vecchi esemplari sono rimasti in giro. Ma laddove c’era l’indicazione su che tipo di materiale si potesse scaricare, oggi si legge che, di lì a breve, verranno rimossi. Dunque, quanti pensavano nel frattempo di conferire alla vecchia maniera per organizzarsi con l’ulteriore suddivisione, rischiano di buttare la monnezza nel bidone sbagliato.

Diciamo che si è ampiamente discusso più del ritardo della loro collocazione che di cosa si andasse a predisporre. E le sanzioni per chi non rispetta la differenziata? Non si sa; se arrivi con la macchina si potrebbe incappare in una fototrappola, se arrivi a piedi tutto è affidato al senso civico minimo del foggiano. La presenza delle grate superiori, una volta aperto il marchingegno, risulta un problema se hai un sacchetto più grande di quanto previsto. L’assessora ha spiegato che sono state pensate per evitare che si getti roba tipo tricicli o stendini, cose che spesso vediamo intorno a noi, come incappare in materassi o mobili ai piedi delle postazioni. Insomma, c’è gente che non si reca al Ccr o che non chiama il numero verde apposito. Le basi, in alcuni casi, mancano del tutto.

Altri, pur avendo la sensibilità necessaria a un certo tipo di raccolta – e tanti foggiani ne erano provvisti già prima della “rivoluzione intelligente” – in questa fase devono un po’ soffermarsi a pianificare il conferimento.

A questo proposito, dopo aver raccolto direttamente dalla voce dei cittadini, sui social e per le strade, le criticità rilevate, sentiamo il parere di Vincenzo Rizzi, presidente di Pro Natura, associazione in cui riveste anche il ruolo di vicepresidente nazionale. La domanda è netta: “Come li vedi questi nuovi cassonetti?”. “È mancata una pianificazione, un incontro con la città. Si registra molta confusione, erano informati solo gli addetti ai lavori. Il numero non è sufficiente e si calcola una distanza attuale da 100 m a 300 m”. Pare che si possa segnalare se il conferimento non è agevole per qualcuno, tipo persone anziane: “Certo, ma lo dovranno capire integrando con altri cassonetti. I cittadini che non capiscono buttano a terra e così aumenta il degrado. Noi, come ambientalisti, chiediamo da tempo il porta a porta, e dispiace vedere che, pur con un’assessora proveniente da ‘Società civile’, stiamo ancora fermi su questo fronte”.

Nel vivace dibattito che si è creato in questi giorni, Lucia Aprile è stata costretta non solo a rincorrere le proteste dei cittadini ma anche a lanciare sui social dei video di spiegazione. Circa il porta a porta, l’assessora ritiene che sia difficile applicarlo nelle grandi città: “Milano lo fa, Venezia pure. Noi ne parliamo da prima di Landella, c’è stato tutto il tempo per organizzarla”.

Si discuteva anche di codice a barre sui sacchetti, che dovrebbe corrispondere a quello della tessera: “Ma questo sarebbe un passo avanti! Lo vedo molto lontano. Ci vorrebbero più forze dell’ordine per controllare, ma io avrei puntato più sul discorso educativo, sulle parrocchie, sulle scuole, coinvolgendo anche le associazioni ambientaliste con una campagna mirata di comunicazione”.

Più volte lo abbiamo chiesto e più volte l’assessora ha dichiarato, anche in conferenza stampa, che il piano industriale Amiu, redatto dai commissari, prevedeva questo tipo di cassonetti. Non hanno potuto cambiare, pena la perdita del finanziamento. “Ma loro sono gli amministratori – risponde Rizzi – se il finanziamento non è idoneo è eticamente corretto mandarlo indietro. Perché spendere soldi per qualcosa che non funziona? Alla fine, rendicontare solo un finanziamento è minimale, mentre poi se ne perdono altri”.

Nel caos generato dalla novità, restano in bella vista, ad occupare tranquillamente il suolo pubblico, i bidoncini per la differenziata che gli esercizi commerciali tengono fuori dai loro negozi. Ormai è la regola: marciapiedi invasi, colonnine dei parcheggi circondate, monnezza rovesciata quando le folate di vento imperversano, dislocazione arbitraria. “Se poni delle regole – conclude Rizzi – e non le fai rispettare, non fai altro che sminuire l’istituzione”.

Paola Lucino



Pubblicato il 21 Maggio 2026