Rivoluzione al Chelsea, Clearlake rileva le quote di Boehly che lascia la presidenza

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Svolta ai vertici del Chelsea: Clearlake Capital ha acquisito la totalità delle azioni in possesso di Todd Boehly e Mark Walter, salendo così all'86,5% del capitale sociale della società londinese. L'acquisizione segna il definitivo addio dell'imprenditore statunitense al ruolo di patron dei Blues. In base agli accordi ufficializzati tramite una nota del club, l'intero asset economico viene stimato sulla base di 5 miliardi di sterline (quasi 6 miliardi di euro). L'identità della figura che prenderà il posto al vertice dell'organigramma non è stata tuttavia ancora svelata. Il fondo acquirente ha ribadito l'intenzione di proseguire lungo la traiettoria gestionale già tracciata. Dal canto suo, l'ormai ex presidente ha salutato il pubblico esprimendo orgoglio per l'esperienza vissuta e massima fiducia nel domani sportivo della squadra.

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Pubblicato il 17 Settembre 2026