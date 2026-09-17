Attualità

Rivoluzione al Chelsea, Clearlake rileva le quote di Boehly che lascia la presidenza

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Svolta ai vertici del Chelsea: Clearlake Capital ha acquisito la totalità delle azioni in possesso di Todd Boehly e Mark Walter, salendo così all'86,5% del capitale sociale della società londinese. L'acquisizione segna il definitivo addio dell'imprenditore statunitense al ruolo di patron dei Blues. In base agli accordi ufficializzati tramite una nota del club, l'intero asset economico viene stimato sulla base di 5 miliardi di sterline (quasi 6 miliardi di euro). L'identità della figura che prenderà il posto al vertice dell'organigramma non è stata tuttavia ancora svelata. Il fondo acquirente ha ribadito l'intenzione di proseguire lungo la traiettoria gestionale già tracciata. Dal canto suo, l'ormai ex presidente ha salutato il pubblico esprimendo orgoglio per l'esperienza vissuta e massima fiducia nel domani sportivo della squadra. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Germania, Klopp contro Afd: “Non lasciamo l’orgoglio nazionale alle persone sbagliate”

7 minuti fa

Sostenibilità, a Napoli istituzioni e imprese a confronto sulla transizione sostenibile

9 minuti fa

Biometano risorsa per la decarbonizzazione, nuova fase con i Bpa

10 minuti fa

Talassemia, Plich (Avanzanite): “United si aggiudica Knights for Rare”

21 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio