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Rivolta nel carcere di Enna, oltre 100 detenuti occupano parte del vecchio padiglione

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(Adnkronos) –
Rivolta nel carcere di Enna dove oltre cento detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione, dopo avere distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è iniziata e mettendo a ferro e fuoco l'istituto. La rivolta dei detenuti è iniziata dopo che un fulmine aveva colpito nei giorni scorsi le centraline telefoniche facendo saltare le linee e rendendo impossibile i contatti tra detenuti e familiari.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

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