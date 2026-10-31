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“Riviste pedopornografiche in un deposito affittato dal padre di Meghan”: la scoperta choc del Daily Mail

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(Adnkronos) – Del materiale pedopornografico sarebbe stato trovato all’interno di un deposito,affittato da Thomas Markle, il padre della duchessa del Sussex, Meghan Markle. E’ quanto sostiene il ‘Daily Mail’ che ha rinvenuto questo deposito dopo essersi recato a Rosarito Beach, in Messico, per indagare sul passato di Thomas Markle in quella località. La testata britannica sostiene che Markle aveva preso in affitto quel deposito prima di abbandonarlo successivamente.  

Alcune ricevute, visionate dal ‘Daily Mail’, confermerebbero “che l’uomo aveva affittato lo spazio – di circa 1,5 per 3 metri – nel 2017, sei anni dopo il suo trasferimento a Rosarito, a circa 16 chilometri dal confine con gli Stati Uniti. Al nostro inviato è stato consentito l’accesso al deposito dopo che Markle – secondo quanto riferito al Daily Mail – ha smesso di pagare il canone di locazione negli ultimi due anni. Oltre al materiale illecito, che include riviste pubblicate in Asia contenenti materiale pedopornografico, sono stati rinvenuti ricordi di famiglia, fotografie e lettere”. 

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Pubblicato il 31 Ottobre 2026

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