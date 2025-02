Nuovo appuntamento al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia per “EreTICA”, la stagione di prosa ideata e organizzata dal Comune, da Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi. Venerdì 7 febbraio (alle ore 21.00) andrà in scena lo spettacolo “Riva Luigi ’69 ’70: Cagliari ai dì dello scudetto” di e con Alessandro Lay.

In questo monologo teatrale Lay racconta il mito sportivo e il profilo umano di Gigi Riva, fenomeno del calcio italiano scomparso l’anno scorso all’età di settantanove anni dopo una carriera leggendaria. Riva è stato l’uomo dei record, forse l’attaccante italiano più forte di sempre: capocannoniere ancora insuperato della nazionale, tre volte primatista di reti del campionato di serie A, autore di oltre 200 gol con la maglia del Cagliari, vincitore di un campionato europeo con l’Italia e di uno scudetto con il Cagliari.

“Nel 1970, quando il Cagliari divenne campione d’Italia, io avevo 8 anni. Non ricordo molto dello scudetto, ma ricordo di come era la città, come ci vestivano, come ci appenavamo ai tram per non pagare, l’album della Panini e le partite a figurine sui gradini della scuola elementare. Ricordo il medagliere, con i profili dei giocatori del Cagliari sulle monete di finto, fintissimo oro da collezionare. E ricordo vagamente un ragazzo schivo, a volte sorridente, che guardava sempre da un’altra parte quando lo intervistavano. Un ragazzo che puntava i pugni in terra e si faceva tutto il campo correndo ogni volta che segnava un gol”, racconta Alessandro Lay.

“Riva Luigi ’69 ’70: Cagliari ai dì dello scudetto” è una produzione Cada Die Teatro. Di e con Alessandro Lay. Luci e suono: Giovanni Schirru; progetto sonoro: Matteo Sanna; scene Mario Madeddu, Marilena Pittu, Matteo Sanna, Giovanni Schirru; organizzazione Tatiana Floris.

Dopo lo spettacolo, presso il Teatro “Dalla”, Alessandro Lay sarà ospite di “Artisti di stagione”, la serie di incontri e conversazioni con gli attori e i registi del cartellone di “EreTICA”. L’artista dialogherà con il regista Cosimo Severo e con la drammaturga Stefania Marrone.

Il biglietto dello spettacolo è al costo di 12 euro (platea primo settore), 10 euro (platea secondo settore), 8 euro (galleria).



Pubblicato il 4 Febbraio 2025